Coronavirus Matera, screening popolazione scolastica per un rientro in sicurezza: ecco le ultime notizie

Dopo l’annuncio del Sindaco di Matera questa mattina, i Dirigenti Scolastici dei sei istituti comprensivi attendono di conoscere le modalità esatte e la logistica del tracciamento prima del rientro che verrà effettuato.

Ecco quanto fanno sapere in una nota:

“Lo avevamo chiesto da diversi giorni al Comune di Matera, siamo contenti di apprendere che si va in questa direzione.

Abbiamo messo a disposizione della macchina organizzativa – a seguito di un incontro che l’assessora alle Politiche sociali Valeria Piscopiello ha prontamente organizzato per fare il punto – almeno uno spazio esterno di un plesso per ogni nostro istituto per effettuare lo screening, la gestione degli elenchi, il supporto logistico – portatili, rete internet, locale – per il personale sanitario e per i pediatri deputati ad effettuare i test rapidi.

Abbiamo partecipato al COC per condividere l’operatività massima, oltre che le diverse criticità emerse, attendiamo quindi le informazioni di dettaglio rispetto a come si procederà dopodomani.

Non appena perverranno sarà nostra cura avvisare e comunicare immediatamente alle famiglie dei nostri oltre 6000 alunni e agli oltre 1000 docenti e Ata coinvolti, per il tramite del sito istituzionale, del registro elettronico e per le vie brevi grazie alla collaborazione sempre preziosa di coordinatori di classe e rappresentanti dei genitori, ogni aggiornamento.

I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Matera:

Caterina Policaro I.C. Torraca;

Michele Ventrelli I.C. Pascoli;

Mariarosaria Santeramo I.C. Minozzi – Festa;

Isabella Abbatino I.C. Fermi;

Lamberto De Angelis I.C. Semeria;

Carmela Di Perna I. C. Bramante”.

