Coronavirus, Matera: questo Comune della provincia “tra i primi in Italia per percentuale di vaccinati over 12”! I dettagli

Si è conclusa, da poco, la grande campagna vaccinale messa a punto dall’amministrazione comunale di Irsina.

Oltre il 90% della popolazione over 12 ha ricevuto la doppia dose di vaccino.

Per il Sindaco, Nicola Massimo Morea:

“Si tratta di un risultato incredibile per la nostra città, sicuramente tra le prime in Italia per percentuale di vaccinati.

Abbiamo saputo soffrire nei momenti durissimi della zona rossa, abbiamo saputo creare con i Medici di Medicina Generale, il Dr. Masciullo, la Protezione Civile, i Nonni Vigili, medici e infermieri volontari un gruppo fortissimo e coeso che ha raggiunto un risultato incredibile.

Siamo orgogliosi per il coraggio di osare, di assumerci responsabilità enormi pur di tutelare la popolazione.

Con la giornata di oggi chiudiamo le operazioni di vaccinazione di massa.

Invito chi ancora non si è vaccinato a farlo con immediatezza.

Non possiamo e non dobbiamo rischiare nulla.

Siamo certi che il pericolo non è scampato, ma siamo altrettanto certi di aver fatto il massimo e di aver creato le condizioni per vivere un po’ più serenamente il prossimo autunno-inverno.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alle vaccinazioni (compresi Assessori e Consiglieri Comunali) e grazie ai cittadini di Irsina per aver aderito in massa alla campagna vaccinale comunale.

Irsina ha dato prova di grandissima forza“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)