Coronavirus Matera: “Mio padre ricoverato, positivo e con l’ossigeno! Ancora nessun risultato dal tampone fatto giorni fa”. Ecco la storia

A Matera si complicano le situazioni per chi, purtroppo, deve fare i conti con il Coronavirus.

A rendere nota la propria esperienza è una figlia che, dopo aver avuto conferma della positività di suoi padre, ai social affida un duro sfogo raccontando la propria esperienza:

“Vorrei segnalare il degrado che stiamo vivendo e che sto vivendo in prima persona per le Asl di Matera.

Mio padre avvertiva febbre già da un po’ di giorni, per non fissarci che era covid, abbiamo aspettato qualche altro giorno per vedere se la febbre si abbassava.

Ma niente.

Con la febbre mio padre si reca alle Asl (tutto questo venerdì).

Riesce a fare il tampone ma il risultato sabato non l’abbiamo mai avuto.

In tutto questo, mio padre peggiorava era arrivato a 39.5 di febbre.

Le Asl avevano detto che il risultato l’avrebbe avuto lunedì cioè ieri.

Risultato??? Dalle Asl ancora non si sa niente.

Conclusione, mio padre è ricoverato, positivo, con ossigeno!!!!

Grazie Matera.

Ah ecco, dimenticavo di dirvi, ho saputo che non hanno reagenti per i tamponi. E’ che la macchina è rotta.

Ringrazio l’ospedale che con mille difficoltà riesce a dare forza a tutti.

Sono schifata”.

Un grande in bocca al lupo a questa famiglia, con i migliori auguri di pronta guarigione per un papà che, come tanti altri, lotta per sconfiggere questo terribile nemico invisibile.a

