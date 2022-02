Coronavirus Matera, emergenza alle spalle: chiude questo hub vaccinale! I dettagli

Dopo aver somministrato circa 9 mila vaccini in due mesi di attività, chiude l’HUB vaccinale che l’Amministrazione comunale di Matera aveva attivato in Via Sallustio.

In considerazione dei ridimensionati flussi di utenza, non si ravvede più l’esigenza emergenziale di tenere aperto il punto vaccinale che in queste settimane ha dato un valido supporto nella somministrazione di vaccini dapprima ai bambini e al personale scolastico e poi ai cittadini che si sono recati con e senza prenotazioni.

Ha dichiarato Michelangelo Ferrara assessore all’emergenza Covid-19:

“Un’organizzazione capillare frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale che ha messo a disposizione la sala consiliare, l’Azienda Sanitaria di Matera, i volontari della protezione Civile, la Croce Rossa, l’ Oasi del Sorriso organi di stampa e il personale comunale che ha dato la possibilità di implementare in tempi rapidi la possibilità di vaccinarsi.

Un doveroso ringraziamento a quanti si sono adoperati in uno spirito di fattiva collaborazione tra cittadini e istituzioni nel bene di tutti. Chiudere il punto vaccinale ci conforta perché significa che i cittadini si sono vaccinati affrontando “positivamente” la pandemia.”

Ricorda il Sindaco Bennardi:

“Volevamo un percorso preferenziale e più sereno, meno traumatico per i bambini che hanno trovato con la clownterapia, libri in lettura e la presenza quando è stato possibile anche di qualche amministratore, un modo più agevole di vivere il momento del vaccino, nell’auspicio che sia l’epilogo di questa pandemia.

Un ringraziamento anche da parte mia a tutti coloro i quali hanno collaborato.”

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)