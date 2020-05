Coronavirus: “Mascherine gratis e di qualità per tutti”! Questa la richiesta al Governo

Il gruppo “D Tutti !” ha lanciato una petizione online e l’ha diretta al Governo Italiano:

“L’azione di un qualsiasi Governo, perché sia scongiurata e – nel caso – punita l’attività di speculazione prodotta dall’impresa privata ai danni della comunità, è un dovere che esisteva già prima dell’emergenza COVID-19.

Se questa azione il Governo italiano la sta operando, bene: non fa niente di più di quello che deve fare un qualsiasi Governo di un Paese che vuole ancora ambire a dirsi democratico.

Ma non è sufficiente!

Se la mascherina diventa – com’è diventata – un presidio sanitario obbligatorio, allora lo Stato non può tirarsi indietro di fronte al dovere di fornirla gratuitamente a tutte e tutti e non può esimersi dal garantire anche la fornitura della migliore mascherina a garanzia della tutela della popolazione che dovrà farne uso, fintanto che persiste l’obbligo.

Affinché ciò sia possibile, per sollecitare un intervento chiaro e decisivo da parte del Governo in tal senso, con questa petizione vogliamo ribadire il nostro diritto ad essere prima di tutto persone e cittadini, uguali non solo nei doveri ma anche nei diritti.

Per questa ragione chiediamo al Governo italiano:

– di adoperarsi affinché – sin da subito – le mascherine siano fornite a tutta la popolazione presente sul nostro territorio nazionale, gratuitamente e nei quantitativi e per il tempo necessari a coprirne il fabbisogno;

– di assicurare la fornitura gratuita – su tutto il territorio nazionale – di mascherine certificate che garantiscano la migliore protezione possibile delle persone.

‘Se non posso uscire senza, lo Stato non può che fornirmela gratuitamente!'”.

La petizione è consultabile su CHANGE.ORG e tutti possono sottoscriverla.

Siete d’accordo?a

