Coronavirus Italia, calano i nuovi positivi: ecco i dati

Sono 4.619 i nuovi positivi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri.

Aumentano decessi: 39 oggi, contro i 26 di ieri.

Il totale delle vittime sale così a 36.205.

In calo i guariti, 891 oggi contro i 1.184 di ieri, per un totale di 240.600.

Le persone attualmente positive sono oggi 3.689 in più (ieri +4.246), e sono 82.764.

Salgono anche i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 302 in più (ieri 183), 4.821 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di altre 32 unità (ieri 30), per un totale di 452.

Le persone in isolamento domiciliare sono 77.491, 3.355 più di ieri.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)