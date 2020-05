Coronavirus Italia: aumentano i guariti, calano i ricoveri

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 14 Maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 223.096, con un incremento rispetto a ieri di 992 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 76.440, con una decrescita di 2.017 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 855 sono in cura presso le terapie intensive, ieri 893.

Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare: in questo momento in tutta Italia sono 64.132.

I deceduti sono 262 (ieri erano 195) e portano il totale a 31.368.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 115.288, con un incremento di 2.747 persone rispetto a ieri.a

