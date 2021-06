Coronavirus: “In estate con 40 gradi basta obbligo delle mascherine all’aperto”. Siete d’accordo?

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla possibilità che il governo possa abolire l’obbligo delle mascherine all’aperto dal 15 luglio:

“Ne parlerò con Draghi, sarà una nostra proposta sicuramente.

Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità.

In estate con 40 gradi basta obbligo delle mascherine all’aperto“.

Questo il parere del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri:

“Tempo fa ho detto che la mascherina all’aperto avremmo potuto metterla nel taschino quando saremmo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo.

Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo“.

Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio:

“togliere la mascherina all’aperto a partire da questa estate è l’obiettivo del governo, ed è vicino.

E’ da mesi che aspettiamo questo momento e, adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria, bisogna accelerare“.

Intanto in Francia l’allentamento delle misure sanitarie è già scattato: subito via le mascherine all’aperto (tranne nei luoghi affollati) e da domenica stop con il coprifuoco alle 23:00.

E voi, cosa ne pensate?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)