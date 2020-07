Coronavirus: in Basilicata trovate 3 persone positive nel centro di accoglienza

Brutta giornata per la Basilicata.

Dopo la notizia del decesso della signora di Moliterno (PZ), altre 3 persone sono risultate positive al Coronavirus.

Si tratta di 3 cittadini del Bangladesh che da Lampedusa, assieme ad un gruppo di circa 40 persone, sono arrivate in Basilicata e sono ospiti di una struttura di accoglienza a Potenza.

Come da protocollo, sono in corso gli accertamenti per risalire alla catena di contatti avuti del personale della struttura (a cui verrà effettuato il tampone nelle prossime ore).

Tampone di verifica anche per gli altri 40 migranti del gruppo.

Non è ancora chiaro se questi contagi verranno inseriti nel bollettino della Task Force regionale di oggi (trattandosi di non residenti in Basilicata).

Seguiranno aggiornamenti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)