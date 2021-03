Coronavirus: finalmente anche a Tursi al via la campagna vaccinale! Ecco le ultime notizie

Buone notizie per i cittadini di Tursi (MT).

Come riporta Muoviamo Tursi:

“Dopo settimane di richieste, comunicati stampa, lettere aperte alle autorità competenti, finalmente Tursi (MT) ottiene ciò che gli spetta.

La battaglia, condotta da MuoviAmo Tursi in maniera congiunta con l’amministrazione comunale e con tutti i gruppi consiliari, ha portato i suoi frutti e porterà 200 anziani over-80 a poter ricevere la prima dose del vaccino nella giornata di domani 21 marzo.

Il resto della platea si vaccinerà il 2 aprile prossimo.

Dopo aver atteso lunghissime settimane in una situazione epidemiologica molto delicata, siamo dell’idea che Tursi ora debba continuare a far valere i propri diritti e richiedere alle autorità sanitarie regionali criteri che penalizzino meno la nostra comunità per le prossime categorie (persone estremamente fragili e over-75) che avranno accesso alle vaccinazioni secondo le priorità indicate dal Ministero della Salute”.

