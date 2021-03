Coronavirus: è originario della Basilicata, è un generale dell’esercito, è il nuovo commissario straordinario nazionale per l’emergenza! Ecco tutti i dettagli

Domenico Arcuri non è più commissario per straordinario per l’emergenza Covid-19.

Il premier Draghi ha nominato, al suo posto, il generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito.

Ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione Isaf e come Comandante delle Forze Nato in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015).

Figliuolo ha conseguito tre lauree: in Scienze Politiche presso l’Università di Salerno, in Scienze Strategiche e relativo Master di 2° livello presso l’Università di Torino e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste.

Ha frequentato il 119° Corso Superiore di SM, il 3° Corso Superiore di SM Interforze ed il 92° Senior Course presso il NATO Defence College in Roma, il corso di Alta Formazione “Ingenio vi virtute” presso l’Università degli studi Link Campus in Roma.

È autore di articoli di analisi d’area e geopolitica per la pubblicistica specializzata della Difesa (Informazioni della Difesa dello Stato Maggiore Difesa e Rivista Militare dell’Esercito Italiano).

È stato insignito di numerose onorificenze: la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e Nato Meritorius Service Medal.

È anche commendatore al Merito della Repubblica Italiana, Croce d'Oro d'Onore della Bundeswehr e Legion of Merit degli Stati Uniti d'America.

