L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ieri 12 Gennaio ha aggiornato i dati sulla percentuale di ricoveri ospedalieri di ogni regione.

Buone notizie per la Basilicata visto che registra il cinque per cento dei posti occupati in terapia intensiva, molto al di sotto quindi della soglia d’allerta fissata al 30 per cento.

