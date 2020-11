Coronavirus Basilicata: purtroppo un’altra persona non ce l’ha fatta

Il Coronavirus continua a mietere vittime anche in Basilicata.

Purtroppo si registra un nuovo decesso a Lavello (PZ).

Ecco le parole del Sindaco, Savino Altobello:

“Purtroppo devo comunicarvi una brutta notizia.

Abbiamo un nuovo decesso, un ospite della casa di riposo.

Una nostra nonnina 90enne che nella giornata di oggi, in prima mattinata, è deceduta presso la struttura nella quale era ricoverata.

E’ una notizia che mi rattrista moltissimo e che rattrista tutta la città perché ormai abbiamo un virus che miete vittime.

Il bilancio inizia ad essere davvero insopportabile: salgono a 5 le vittime della nostra cittadina da quando è iniziata la pandemia.

Le condoglianze e l’abbraccio fraterno più forte va a tutti i familiari di quest’ultima nostra vittima.

Questa è la dimostrazione di un virus che circola e non so più come trasferirvi l’invito pressante di mantenere comportamenti di prudenza e cautela, evitare di uscire se non è strettamente necessario.

Entro domani pomeriggio sarà completato lo screening che riguarderà circa 150 nostri concittadini.

In queste ore verranno tutti avvisati sull’orario di convocazione.

Ci aspettiamo molto da questa attività di indagine.

Inoltre, tutti gli ospiti della struttura di Sant’Anna sono stati trasferiti al Don Uva, quindi rimangono soltanto due ospiti negativi.

Nelle prossime ore ci sarà un attività di sanificazione della struttura in sicurezza.

Sono orientato verso un provvedimento precauzionale di chiusura scuole, asili e ambienti estremamente frequentati per poter procedere ad una sanificazione e disinfestazione straordinaria che avverrà, naturalmente, in sicurezza sospendendo le lezioni.

Ma su questo riferirò in serata”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)