Coronavirus Basilicata, ottime notizie dagli ospedali: dati migliori d’Italia! Ecco le parole di Bardi

Buone notizie dagli ospedali della Basilicata.

Secondo gli ultimi dati Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali), cala, infatti, la percentuale di intensive occupate da pazienti Covid in 5 Regioni e PA:

Basilicata (all’1%);

Marche (4%);

Friuli Venezia Giulia (al 14%);

Bolzano (all’8%);

Trento (al 6%).

E cala la percentuale di ricoverati Covid in “area non critica” in:

Basilicata (al 5%);

Trento (al 9%);

Sicilia (al 9%).

Aumenta la percentuale di terapie intensive Covid rispetto al totale in 4 Regioni:

Abruzzo (al 5%);

Emilia Romagna (al 7%);

Umbria (all’8%);

Veneto (al 7%).

Aumenta la percentuale di ricoveri Covid in “area non critica” in 5 regioni:

Campania (al 9%);

Friuli Venezia Giulia (al 18%);

Lazio all’11%;

Puglia (al 6%);

Valle d’Aosta (al 12%).

Questa allo stato attuale la situazione Regione per Regione:

in Abruzzo intensive al 5%, area non critica al 7%;

in Basilicata 1% e 5%;

Calabria 7% e 12%;

Campania 4% e 9%;

Emilia Romagna 7% e 7%;

Friuli Venezia Giulia 14% e 18%;

Lazio 9% e 11%;

Liguria 8% e 7%;

Lombardia 4% e 11%;

Marche 9% e 7%;

Molise 3% e 5%;

Bolzano 8% e 16%;

Trento 6% e 9%;

Piemonte 5% e 6%;

Puglia 4% e 6%;

Sardegna 6% e 3%;

Sicilia 5% e 9%;

Toscana 8% e 5%;

Umbria 8% e 7%;

Valle d’Aosta 3% e 12%;

Veneto 7% e 6%.

Così il Governatore Vito Bardi:

“Come ha ricordato ieri anche l’amico Michele Emiliano, la Basilicata ha l’incidenza di contagiati Covid ogni 100.000 abitanti più bassa d’Italia.

E oggi Agenas ci conferma che siamo la Regione con il più basso tasso di occupazione di terapie intensive e la più bassa percentuale di ricoverati Covid.

Questi dati positivi confermano lo sforzo corale che tutti insieme abbiamo fatto e che la campagna vaccinale mette in sicurezza i lucani.

Adesso non dobbiamo far calare l’attenzione: vaccinazioni, richiami, distanziamento sociale, mascherine e responsabilità individuale, sempre.

Proteggiamo la Basilicata.

Tutti insieme”.

