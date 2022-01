Coronavirus Basilicata, non scendono i contagi: ancora 81 a Matera. Questi gli ultimi dati

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DELL’11 GENNAIO 2022

Report dati tamponi processati in data 10 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 544.294

Tamponi molecolari totali negativi n. 496.700

Persone testate n. 273.465

Test antigenici totali 30.102

Tamponi molecolari di giornata n. 2.781

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 868

Tamponi molecolari negativi n. 1.913

RICOVERATI N. 78

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 2

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 8

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 246

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 868

Positivi residenti 841

Positivi residenti provincia di Potenza 629

Positivi residenti provincia di Matera 212

1 Abriola

1 Accettura

1 Acerenza

25 Aliano

2 Armento

2 Atella

11 Avigliano

2 Balvano (n. 1 domiciliato a Rotonda)

1 Banzi

5 Baragiano

2 Barile

2 Bella

2 Bernalda

3 Brienza

2 Brindisi di Montagna

1 Calciano

5 Calvello

5 Cancellara

2 Carbone

1 Castelgrande

20 Castelluccio Inferiore

5 Castelluccio Superiore

1 Castelmezzano

3 Castelsaraceno

4 Castronuovo di S. Andrea

1 Chiaromonte

1 Colobraro

1 Craco

2 Episcopia

1 Fardella

5 Ferrandina

4 Filiano (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Forenza

1 Gallicchio

5 Genzano di Lucania

9 Ginestra

1 Grassano

1 Grottole

1 Grumento Nova

2 Irsina

14 Lagonegro (n. 1 domiciliato a Marsicovetere, n.1 a Nemoli)

7 Latronico (n. 1 domiciliato in Lazio)

3 Laurenzana (n. 1 domiciliato a Calvello)

70 Lauria

63 Lavello

8 Maratea (n. 1 domiciliato a Lauria)

12 Marsico Nuovo

6 Marsicovetere

4 Maschito

81 Matera

7 Melfi

1 Miglionico

4 Moliterno

3 Montalbano Jonico

7 Montemurro

11 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Tricarico)

6 Muro Lucano

1 Nemoli

10 Nova Siri

10 Oppido Lucano (n. 1 domiciliato a Pietragalla)

4 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

7 Pescopagano (n. 1 domiciliato a Castelgrande)

1 Picerno

4 Pietragalla (n. 1 domiciliato a Avigliano)

4 Pignola

3 Pisticci

35 Policoro

2 Pomarico

89 Potenza (n. 1 domiciliato a Rionero, n.1 a Satriano di L.)

4 Rapolla

2 Rapone

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

10 Rivello

4 Roccanova

30 Rotonda

6 Rotondella

2 Ruoti

6 Salandra

2 San Fele

3 San Martino d’Agri (n. 2 domiciliati a Sant’Arcangelo)

1 San Severino Lucano

4 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Missanello)

2 Sarconi

4 Satriano di Lucania

3 Savoia di Lucania

9 Scanzano Jonico

12 Senise

8 Spinoso

3 Teana

5 Terranova di Pollino

10 Tito

5 Tolve

16 Tramutola

3 Trecchina

2 Tricarico

3 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

31 Venosa

1 Vietri di Potenza

17 Viggianello (n. 1 domiciliato a Rotonda, n.1 in Piemonte)

5 Viggiano (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 11

2 Calabria (n. 1 domiciliato a Lagonegro, n.1 a Rotonda)

3 Emilia (n. 2 domiciliati a Viggianello, n.1 a Cancellara)

1 Puglia (domiciliato a Marsicovetere)

3 Spagna (domiciliati a Irsina)

1 Toscana (domiciliato a Matera)

1 Veneto (domiciliato a Sant’Arcangelo)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 16

1 Calabria

3 Campania

1 Lombardia

10 Puglia

1 Toscana

GUARITI TOTALI N. 246

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 233

2 Abriola

1 Accettura

1 Avigliano

1 Castronuovo Sant’Andrea

1 Craco (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Genzano di Lucania

23 Lagonegro (n. 1 domiciliato a Trecchina)

1 Latronico

18 Lauria

2 Lavello

11 Maratea

44 Matera

13 Melfi

2 Montescaglioso

2 Nemoli (n. 1 domiciliato a Rivello)

1 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pignola

1 Pisticci

37 Policoro

9 Potenza

5 Rivello (n. 2 domiciliati a Trecchina)

1 San Fele

1 Savoia di Lucania

35 Trecchina

3 Tricarico

2 Tursi

1 Valsinni

12 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 8

1 Calabria (domiciliato a Trecchina)

4 Lazio (n.3 domiciliati a Policoro, n.1 a Venosa)

2 Lombardia (n.1 domiciliato a Maratea, n.1 a Potenza)

1 Piemonte (domiciliato a Rivello)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 11.098

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 11.020

DECEDUTI RESIDENTI N. 622

GUARITI RESIDENTI N. 31.527a

a

