Coronavirus Basilicata: ecco i dati sui positivi

Regione Basilicata Task Force Coronavirus – estratto bollettino del 25 dicembre 2021.

Tamponi molecolari totali processati in data 24 dicembre: n. 1.793.

Positivi n. 276, 258 residenti (178 in provincia di Potenza e 80 in provincia di Matera), 5 domiciliati, 13 non residenti).

Guariti n. 12.

Totale ricoveri n. 45 (22 presso A.O.R. San Carlo di Potenza e 23 presso P.O. Madonna delle Grazie di Matera, nessun ricovero nei reparti di terapia intensiva COVID).

Al momento, nessun decesso segnalato dai PP.OO. e dalle AA.SS. regionali.a

