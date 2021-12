Coronavirus Basilicata, 86 nuovi positivi residenti: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 17 DICEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 16 dicembre 2021

Tamponi molecolari totali 494.152

Tamponi molecolari totali negativi 458.643

Persone testate 254.974

Test antigenici totali 26.946

Tamponi molecolari di giornata 1.244

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 90

Tamponi molecolari negativi 1.154

RICOVERATI 33

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 4

Pneumologia 8

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 13

Pneumologia 7

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 90

DECESSI ODIERNI TOTALI 0

POSITIVI TOTALI 90

Positivi residenti 86

2 Acerenza

2 Avigliano

2 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni (n.1 domiciliato a Teana)

1 Latronico

6 Lauria

5 Maratea

1Marsico Nuovo

28Matera

3 Melfi

1Miglionico

1 Montescaglioso

1 Pietragalla

1 Pignola

4 Policoro

8 Potenza

1 San Severino Lucano

6 Senise

2 Stigliano (n. 2 domiciliati a Pisticci)

2 Teana

6 Trecchina

2 Tricarico

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata 2

1 Burundi (n.1 domiciliato ad Acerenza)

1 Angola (n.1 domiciliato a Policoro)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione 2

1 Puglia

1 Spagna

GUARITI TOTALI 90

Guariti residenti in Regione Basilicata 71

1 Chiaromonte

25 Ferrandina

3 Lagonegro

5 Matera (n.1 domiciliato a Ferrandina)

3 Miglionico

1 Palazzo San Gervasio (n.1 domiciliato a Venosa)

2 Pietragalla (n.2 domiciliati a Venosa)

2 Pignola (n.1 domiciliato a Venosa)

10 Potenza (n.2 domiciliati a Venosa)

1 Rapolla (n.1 domiciliato a Venosa)

1 Ripacandida (n.1 domiciliato a Venosa)

1 Scanzano Jonico

1 Senise

12 Stigliano

2 Tito

1 Tricarico

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 19

18 Puglia (n.18 domiciliati a Venosa)

1 Calabria (n.1 domiciliato a Venosa)

CASI ATTUALI RESIDENTI 1.699

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 1.666

DECEDUTI RESIDENTI 604

GUARITI RESIDENTI 29.560a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)