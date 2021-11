Coronavirus Basilicata, 19 nuovi positivi residenti: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 19 NOVEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 18 novembre 2021

Tamponi molecolari totali 470.363

Tamponi molecolari totali negativi 436.396

Persone testate 246.961

Test antigenici totali 25.332

Tamponi molecolari di giornata 698

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 22

Tamponi molecolari negativi 676

RICOVERATI 23

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 7

Pneumologia 8

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 4

Pneumologia 2

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 15

DECESSI ODIERNI TOTALI 0

POSITIVI TOTALI 22

Positivi residenti 19

1 Campomaggiore

5 Lagonegro

5 Matera

2 Miglionico

1 Policoro

1 Potenza

1 Scanzano Jonico

2 Tolve

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata 1

1 Piemonte (domiciliato a Tursi)

Non residenti ed in isolamento in altra regione 2

2 Puglia

GUARITI TOTALI 15

Guariti residenti in Regione Basilicata 15

1 Atella

1 Marsicovetere

2 Matera

6 Montalbano Jonico

1 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

3 Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI 980

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 957

DECEDUTI RESIDENTI 601

GUARITI RESIDENTI 28.810a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)