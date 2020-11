Coronavirus: a Policoro altri 5 positivi

Il Sindaco di Policoro (MT), Enrico Mascia, comunica:

“Sono state emesse in questo momento, in seguito a comunicazione ufficiale da parte delle autorità sanitarie competenti, 5 ordinanze di applicazione della misura dell’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva per nostri concittadini risultati positivi al COVID-19, tutti riconducibili allo stesso nucleo familiare già in isolamento da qualche giorno.

Tale circostanza rende ancor più evidente l’importanza di evitare il più possibile gli incontri e gli assembramenti, anche tra congiunti, in luogo aperto o chiuso.

Al fine di contrastare la pandemia è fondamentale limitare al massimo le possibilità di contagio, cercando di preservare maggiormente gli anziani e i soggetti deboli.

Si invita ognuno, ancora una volta, a tenere comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie, per contribuire alla gestione di questa grave situazione di crisi.

Al momento i casi nel nostro comune sono 24, di cui 2 non residenti.

A tutti loro l’augurio di una pronta guarigione”.

