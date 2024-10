Controlli a tappeto per le case ristrutturate: le intenzioni del Governo

“Chiunque abbia un po’ di esperienza sa che chi fa una ristrutturazione edilizia ha il preciso obbligo di aggiornare i dati catastali e noi siamo tenuti, e lo faremo, a controllare che siano aggiornati”.

Come fa sapere today, infatti, sono le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha risposto così a una domanda sul tema dei controlli sulle ristrutturazioni richiamati anche nella manovra finanziaria 2025.

Lo ha fatto, giovedì 17 ottobre, durante il question time al Senato precisando che “i controlli saranno anche su chi non dichiara affatto la casa, cioè sui cosiddetti immobili fantasma”.

La legge prevede infatti che, chiunque abbia usufruito del superbonus 110% (ma anche di fondi pubblici per l’efficientamento energetico e antisismico) debba aggiornare la rendita catastale della propria abitazione.

Un fattore che si tradurrà automaticamente in aumento dell’Imu, per quanto riguarda le seconde case, e dell’Isee per quanto riguarda la prima casa.