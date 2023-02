Comune di Matera: l’ex consigliere della Lega Lisurici entra a far parte della maggioranza. Ecco i dettagli

“Francesco Lisurici, eletto nell’ottobre 2020 nelle liste della Lega, poi passato in Coraggio Italia, è entrato a fare parte come ‘indipendente’ nella maggioranza al Comune di Matera, guidata dal sindaco Domenico Bennardi (M5s): lo ha annunciato lo stesso Lisurici nel corso di una conferenza stampa insieme al sindaco e ad esponenti dei partiti (M5s- Psi Europa Verde-Gruppo Misto Centro democratico).

Lisurici, al momento, svolgerà un ruolo di proposta su argomenti per i quali ha maturato esperienza nei settori del commercio, del turismo, del tempo libero, avendo guidato in passato la Confesercenti provinciale e per il ruolo che ricopre, attualmente, nel settore turistico presso la Camera di commercio di Basilicata.

Ha presentato, in proposito, un documento su proposte da portare avanti denominato ‘Patto per la città’.

‘Lisurici – ha ricordato il sindaco Bennardi – è il diciottesimo consigliere di maggioranza sui complessivi 32 del consiglio comunale‘.

‘La scelta del consigliere – ha concluso Bernardi – è un arricchimento sul piano propositivo per la maggioranza, che non condiziona la giunta, e la presentazione di un patto per la città è uno stimolo a lavorare meglio per i prossimi mesi‘”.

È quanto si apprende da Ansa Basilicata.a

