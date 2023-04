Comunali 2023: a Tricarico una lista non ammessa. Ecco le ultime notizie

Ieri mattina alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle liste.

Si ricorda che sono 14 i Comuni lucani chiamati al voto il 14 e 15 Maggio per le comunali.

Di questi, 12 comuni sono della provincia di Potenza e 2 della provincia di Matera.

Dalle ultime notizie, emerge che a Lagonegro la Commissione elettorale circondariale ha ricusato 2 delle 4 liste presentate:

la lista “Cantiere Lagonegro” collegata al candidato sindaco Antonio Brigante;

la lista “Lagonegro Libertà e progresso” collegata alla candidata sindaca Concetta Iannibelli.

Stessa sorte per Tricarico dove è stata ricusata la lista “Alternativa in comune”, del candidato sindaco Pancrazio Locuoco, per irregolarità nella documentazione presentata a supporto della presentazione della lista.

Ecco le liste e i candidati alla carica di Sindaco per i seguenti comuni della provincia di Matera:

-Scanzano Jonico

candidati Sindaco:

Pasquale Cariello (Scanzano rinasce);

Fabio Massimo Sgarrino (Patto civico per Scanzano);

Felicetta Salerno (SiamoScanzano).

-Tricarico

candidati Sindaco:

Pancrazio Locuoco (Alternativa in comune – lista ricusata);

Paolo Paradiso (Attiva Tricarico).

