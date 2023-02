Carnevale: le maschere stregano Montescaglioso e migliaia di persone invadono la città! Ecco le foto

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, per tutto il mese di Febbraio Montescaglioso ha respirato aria di festa e tradizione, come ogni anno.

Questo il bilancio del Sindaco, Vincenzo Zito:

“A distanza di più giorni dalla fine della 64esima edizione del Carnevale Montese, è possibile fare un’analisi a freddo di quanto avvenuto nella nostra Città negli ultimi mesi, ovvero dall’inizio degli allestimenti dei carri allegorici.

Organizzare il Carnevale, come oramai è sotto gli occhi di tutti, non è cosa semplice e numerosissimi sono gli attori principali che concorrono a rendere il nostro un appuntamento da non perdere.

Anzitutto è doveroso ringraziare tutti i ragazzi che si sono cimentati nella realizzazione dei carri, i vari gruppi che, nei mesi più freddi, hanno sempre lavorato alacremente e senza sosta.

A loro, si aggiunge il grande lavoro posto in essere dal Vice Sindaco Rocco Oliva, coadiuvato dalla Consigliera Francesca Mazzoccoli, dalla Pro Loco, da altri Amministratori e dalla Responsabile della Sicurezza Sonia Pistoia.

Un ulteriore motivo di orgoglio per Montescaglioso, la composizione della giuria:

il maestro cartapestaio Uccio Santochirico;

l’architetto ed esperto della cartapesta Maurizio Barbato;

la giornalista e Capo Delegazione Fai di Matera Beatrice Volpe;

il già citato Vice Sindaco e la Consigliera Gianna Racamato.

Il Carnevale ha rappresentato una grande festa di unione, condivisione, spensieratezza e la presenza di migliaia e migliaia di persone ne è stata la conferma.

In conclusione, due ringraziamenti particolari: ai cittadini per aver partecipato attivamente alle varie iniziative ed all’Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, in collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile Anpas, Croce Amica e Associazione Nazionale Polizia di Stato, per aver garantito una delle edizioni più sicure di sempre”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)