Carcere Matera: “È intollerabile l’aggressione subita dal personale di Polizia Penitenziaria ad opera di alcuni detenuti”

“È intollerabile l’aggressione subita dal personale di Polizia Penitenziaria ad opera di alcuni detenuti della Casa circondariale di Matera.

Nelle carceri ci si va per espiare le proprie colpe e non per reiterarle.

Se dovesse essere confermata la ricostruzione dell’accaduto fatta delle organizzazioni di categoria, e non ho motivo di dubitarne, non resterebbe che definire grave la libertà dei detenuti di poter di appiccare incendi alle suppellettili di proprietà dello Stato e di venire trovati in uno stato di ubriachezza o di alterazione psichica.

Adesso attendiamo provvedimenti esemplari per i colpevoli dell’aggressione, seguendo alla lettera le disposizioni di legge per casi deplorevoli come questo, fino a giungere all’inasprimento delle pene da scontare”.

Lo dice, in una nota, il senatore della Lega e vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, Pasquale Pepe che aggiunge:

“Abbiamo un patrimonio da tutelare che sono le forze dell’ordine.

Chi ne fa parte deve essere messo nelle condizioni di operare al meglio delle proprie competenze e in totale sicurezza.

Le carceri non sono il paese dei balocchi, ma luoghi in cui pagare per i reati commessi e avviarsi al recupero sociale.

Si dia ascolto alle organizzazioni di categoria che chiedono una maggiore dotazione organica.

E sia chiaro, su vicende simili la Lega vigilerà senza fare sconti a nessuno.

Esprimo tutta la mia solidarietà al personale della Polizia Penitenziaria di Matera”.