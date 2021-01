Canone Rai: ancora pochi giorni per richiedere l’esenzione o il rimborso! Ecco come fare domanda

Milioni di italiani, per il nuovo anno, si ritroveranno in bolletta i 90 euro dell’imposta sulla «detenzione di apparecchi atti alla ricezione di radioaudizioni televisive».

Se non si è effettuato un cambio di residenza o se non si è acquistato una nuova casa, i 90 euro saranno suddivisi in 10 rate mensili nella bolletta della luce.

Chi ha diritto all’esenzione dall’imposta sulla TV o su qualsiasi altro dispositivo idoneo alla ricezione di radioaudizioni televisive?

Sono esonerati dal pagamento del canone Rai:

anziani over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;

invalidi civili degenti in un casa di riposo;

militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate;

militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;

agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani.

Quando fare richiesta di esenzione

La domanda va fatta per posta raccomandata, via telematica oppure rivolgendosi ai Caf o tramite il commercialista.

Le richieste fatte tra il 1 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021 avranno effetto per tutto il 2021, le richieste pervenute dall’1 febbraio al 30 giugno 2021 saranno valide invece per l’esenzione soltanto del secondo semestre e si dovrà quindi pagare metà del canone.

Come inviare la richiesta di esenzione

L’invio della richiesta di esenzione si può fare in diversi modi:

utilizzando l’applicazione web del sito dell’Agenzia Entrate, ma bisogna prima registrarsi ed essere abilitati ai servizi telematici: a questo punto si potrà procedere all’invio online dei documenti;

tramite un intermediario abilitato, come i Caf (centri di assistenza fiscale) ed i commercialisti;

inviando una lettera raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso si dovrà allegare anche un documento di riconoscimento in corso di validità;

con una Pec munita di firma digitale del richiedente e trasmessa alla Rai all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

