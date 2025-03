Candidatura di Aliano al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027: il grazie del sindaco ai colleghi amministratori

Numerose le attestazioni di vicinanza e sostegno espresse dalla comunità dei sindaci lucani alla candidatura di Aliano al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

Uno straordinario esercizio di coesione territoriale e istituzionale, denso di significato e valore.

L’ampia rete dei sindaci lucani che si riunisce intorno a questa candidatura è segno di una matura volontà di creare una rete solida, superare i confini amministrativi e costruire insieme un futuro di crescita culturale e turistica per la Basilicata.

Commenta il Sindaco, Luigi De Lorenzo:

“A tutti i miei colleghi amministratori va il mio più profondo e sincero ringraziamento per il calore e il sostegno espresso alla comunità che mi onoro di rappresentare in occasione di questa ambiziosa sfida.

La loro vicinanza autentica è la dimostrazione che la sinergia tra amministrazioni, istituzioni e comunità locali può essere la chiave per cogliere appieno l’obiettivo e costruire insieme questa importante opportunità di crescita diffusa per le nostre comunità”.

La presenza di tanti sindaci a Roma in occasione dell’audizione pubblica del 25 febbraio insieme ai numerosi messaggi di sostegno rappresenta la volontà condivisa di mettere la cultura al centro dello sviluppo, ritenendo che un eventuale successo di Aliano potrebbe avere ricadute positive anche su un territorio molto più ampio.

Conclude il Sindaco De Lorenzo:

“Lo abbiamo già dimostrato in occasione di Matera 2019: un territorio cresce se lo fa in una visione ampia, collettiva e partecipata che unisce e non separa e che privilegia l’unione e non la divisione”.