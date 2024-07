Calcio: a Montescaglioso torna lo storico “Torneo San Rocco”! Il calendario

Grande attesa, tra gli appassionati di sport della città dell’Abbazia, per il “Torneo San Rocco” di futsal che si svolgerà a Montescaglioso in programma dal 15 Luglio al 4 agosto presso lo stadio Comunale di V.le. J.F. Kennedy.

Il torneo vede dieci team iscritti per un totale di 100 atleti con annessi dirigenti ed allenatori per squadra.

Le partite si disputeranno per 4 giorni a settimana lunedì, martedì mercoledì e giovedì e in alternanza nel weekend dal venerdì al sabato in orari serali dalle 20 alle 22 con due partite al giorno. 27 le gare in totale.

Due i gironi composti da 5 squadre passano le prime 4 che s’ incontreranno tra di loro nei quarti di finale, semifinali e finale.

Saranno premiate le squadre prima e seconda classificata.

Premi in palio anche per il miglior portiere, miglior giocatore e per il miglior marcatore del torneo.

La sfida di apertura della kermesse sarà disputata lunedì 15 Luglio alle ore 20:00 tra Ellevi Group / Jammin Cafe -squadra campione in carica- e L’ Orma del Presidente C’ e’ Pizza per te

Il torneo quest’anno è organizzato con il patrocinio del comune di Montescaglioso ed il supporto della società Polisportiva Libertas Montescaglioso grazie all’ impegno del Sindaco Vincenzo Zito e del vicesindaco Rocco Oliva nonché dell’assessore allo Sport Pietro Buonsanti che hanno concesso l’utilizzo gratuito dello stadio “Comunale” di Montescaglioso, al fine di promuovere ed incentivare la pratica sportiva anche nei mesi estivi.

Il Torneo San Rocco è sempre molto partecipato e seguito con un ottima cornice di pubblico e da sempre molto sentito con una carica di entusiasmo da parte di adulti e ragazzi nonché di un calcio mercato cittadino con le squadre capaci di accaparrarsi i migliori talenti e giovani montesi in un mix di gioventù’ ed esperienza. Tanti sono gli atleti forestieri che rimpinguano i roster delle squadre innalzando ancor più il livello della manifestazione.

Il tradizionale torneo allieterà le serate estive degli appassionati sportivi montesi per molte serate tra luglio ed agosto.

Di seguito il calendario del torneo.