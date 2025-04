Ancora sangue sulle strade lucane.

Come riporta ansa due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto stamani a Genzano di Lucania (Potenza).

Secondo quanto si è appreso, l’automobile sui cui stavano viaggiando i due giovani si è scontrata – per cause in fase di accertamento – contro un tir.

Sul posto i Vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso e le forze dell’ordine.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie per questa terribile perdita.