Bonus tredicesima nel modello redditi per il 2025: queste le ultime notizie

Mancano ancora un po’ di mesi ad alcune scadenze fiscali rilevanti ma famiglie e imprese possono già orientarsi con la modulistica necessaria.

L’Agenzia delle Entrate, come rende noto today, ha pubblicato sul proprio sito il modello Redditi persone fisiche per il 2025, in veste non ancora definitiva.

Nella bozza del modello spiccano diverse novità, come la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi.

Il modello fa spazio, “nel quadro Rc, al ‘bonus tredicesima’ così come alle nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia”, ricorda in una nota l’Agenzia.

Il quadro Lm del modello riservato ai contribuenti forfetari, è in corso di definizione e quindi non è incluso nella bozza.

Online anche le bozze dei modelli riservati alle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di capitali, degli enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (Cnm).

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche il modello Irap, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina.