Bonus bebè 2025: a chi spetta e come richiederlo

La Legge di Bilancio 2025 prevede il nuovo bonus bebè – ufficialmente “bonus nuove nascite” – di 1.000 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

È erogato dall’Inps su esplicita domanda dei neogenitori e l’istanza può essere presentata solo in concomitanza con l’Isee: non è possibile richiederlo senza.

Come fa sapere quifinanza, per la misura, diventata ormai strutturale, sono messi a disposizione 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni all’anno a partire dal 2026.

Qualora dovessero terminare i fondi o dovesse essere rilevato un surplus, ci potrà essere una rideterminazione dei requisiti economici o un nuovo finanziamento del bonus.

Il bonus bebè è destinato solo ai nuclei familiari con un Isee non superiore ai 40mila euro all’anno: serve infatti a incentivare la natalità contribuendo alle spese di sostegno dei figli.

È bene sapere che il valore dell’Indicatore della situazione economica 2025 è calcolato al netto dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, per non penalizzare chi ne beneficia.

L’altra condizione per ottenere il beneficio pensato per accogliere i nuovi nati del 2025 è che il genitore richiedente sia residente in Italia e sia un:

cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

familiare di un cittadino Ue titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

cittadino di un Paese extracomunitario con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, permesso unico di lavoro o permesso di soggiorno per motivi di ricerca per attività di più di 6 mesi.

Il bonus bebè ammonta, come già detto, a 1.000 euro una tantum, erogati dunque una sola volta.

I soldi arrivano dal mese successivo a quello di nascita o di adozione del bambino – e decorsi i tempi burocratici di presentazione e accettazione della domanda.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo, come spiegato nella Legge di Bilancio. Dunque non è tassabile.

In attesa delle istruzioni ufficiali da parte dell’Inps, è possibile ipotizzare che la domanda per il bonus nuove nascite 2025 possa essere presentata:

online attraverso il portale dell’Istituto;

di persona presso un Caf.

Sappiamo comunque che è obbligatorio presentare l’Isee.

Se si aspetta un bimbo o una bimba, dunque, è bene organizzarsi per tempo per avere il documento aggiornato tramite la procedura online, compilando la Dichiarazione sostitutiva unica, o chiedendolo a un Caf.

I documenti necessari sono quelli relativi a:

Redditi 2023 (730 e Certificazione unica);

patrimonio mobiliare e immobiliare;