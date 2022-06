Bonus 200 euro: pagamento anticipato. Ecco a chi arriva

Il bonus da 200 euro riservato a lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e disoccupati arriverà, per la maggior parte, nel mese di Luglio anche se una piccola percentuale di essi li vedrà in busta paga già dal mese di Giugno.

Uno di questi casi particolari che usufruire di una erogazione del bonus anticipata è il lavoratore con contratto di lavoro “part time ciclico”.

Infatti il ministero del lavoro e l’Inps hanno illustrato nel messaggio 2505/2022 le modalità di erogazione del bonus per coloro che percepiscono il pagamento del mese lavorativo nel mese successivo, ovvero se il lavoro si svolge nel mese di Giugno lo stipendio viene percepito in quello di Luglio.

In breve, tutti coloro che possiedono un contratto “standard” nel quale non è previsto un pagamento posticipato o comunque l’azienda accredita lo stipendio nei primi giorni del mese successivo otterrà il bonus di 200 euro a Luglio.

Se invece l’interessato, per contratto lavora nel mese di Giugno ma non in quello di Luglio, il bonus verrà inserito nel pagamento di Giugno proprio perché nel mese di Luglio non sarà possibile erogare il bonus in assenza del salario.a

