Bimba lucana di 3 anni perde la vita per polmonite

Terribile lutto per una comunità affranta dal dolore.

Oggi a Brienza si è spenta una bambina di soli 3 anni.

Secondo quanto si è appreso, la piccola non si è sentita bene, così i genitori si sono immediatamente recati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Villa d’Agri.

Gravi fin da subito le sue condizioni ma, malgrado il disperato tentativo dei medici, la piccola non ce l’ha fatta pare a causa di una polmonite.

Effettuato su di lei, in via precauzionale, il tampone per il Coronavirus, risultato negativo (è infatti tra i 10 analizzati oggi al San Carlo).

Intervenuti anche i Carabinieri di Viggiano per tutti gli accertamenti del caso.

Nel frattempo l’Amministrazione Comunale fa sapere:

“Oggi la nostra comunità è stata colpita da un gravissimo lutto.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe al dolore della famiglia.

Nel rispetto dei famigliari e del loro dolore invitiamo tutti a non mettere in giro voci e supposizioni prive di fondamento”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.