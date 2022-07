Un grande incendio oggi è scoppiato a Bernalda nelle località:

Pietra San Giovanni,

Bufaloria,

Campagnola.

Sul posto i Vigili del fuoco intervenuti anche con il Canadair.

Purtroppo la situazione si è palesata da subito critica per via del vento ma ciò non ha impedito di mettere in sicurezza gli edifici rurali.

L’incendio ha interessato 20 ettari di superficie.

