Bernalda: si rafforza il sistema di videosorveglianza! Ecco i dettagli

In un’atmosfera di grande cordialità è stato firmato oggi in prefettura il patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Prefetto di Matera, sua eccellenza Dott. Copponi e il Sindaco di Bernalda che individua come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di video sorveglianza in determinate aree finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Questi i dettagli forniti dall’Amministrazione:

“Il progetto prevede il posizionamento di ulteriori 45 telecamere per un migliore controllo del territorio comunale atto a scoraggiare episodi di qualsiasi tipo di azione crimonosa.

Nei prossimi giorni sarà approvata una deliberazione di giunta comunale per richiedere un finanziamento ad hoc di oltre 350.000 Euro“.

