Bernalda: si dimette l’Assessore ai lavori pubblici

Oggi, il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale, comunicano le dimissioni dell’Assessore ai lavori pubblici Antonio Perrone che, per motivi strettamente personali e indipendenti dalla sua volontà, è costretto ad interrompere il suo incarico:

“In queste dimissioni vediamo il grande senso di responsabilità alla base di una decisione sicuramente molto sofferta.

Nel rispetto della regola che il gruppo Uniamoci Per Bernalda e Metaponto si è data sin dall’inizio e considerato il risultato elettorale, ad Antonio Perrone subentrerà Raffaella Grieco, sesta in ordine di voti, che manterrà le stesse deleghe assessorili.

Il subentro è stato condiviso all’unanimità e siamo certi dell’ottimo lavoro che l’Assessore entrante svolgerà con il supporto di tutta la squadra amministrativa.

Ad Antonio Perrone auguriamo di riprendere al più presto il suo impegno politico e a Raffaella Grieco auguriamo un percorso ricco di risultati per il suo assessorato, per la squadra amministrativa e per tutta la cittadinanza.

La nomina del nuovo assessore sarà formalizzata domattina con decreto del sindaco”.