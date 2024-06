Bernalda, comunità sgomenta per la perdita improvvisa di Don Mariano Crucinio. Il ricordo

Si è spento improvvisamente all’età di 69 anni Don Mariano Crucinio, parroco della chiesa del Convento di Bernalda.

Scrive il sindaco di Bernalda Domenico Tataranno:

“La nostra comunità è sgomenta per la perdita del suo Pastore, Don Mariano.

Una perdita incolmabile.

Da decenni la sua presenza ha guidato le nostre anime nei principi della Chiesa.

Se n’è andato all’improvviso, per cause naturali, in un giorno di festa nazionale, da protagonista assoluto quale è stato in questi lunghi anni in cui abbiamo avuto la fortuna di viverlo.

La sua eleganza, la sua solidarietà, il suo essere buono e rivolto costantemente al prossimo anche a costo di trascurare se stesso, rimarranno impressi nei nostri occhi, nei nostri cuori e nelle nostre coscienze che Padre Mariano continuerà a guidare e ad ispirare dal Paradiso in cui certamente ora alberga.

Grazie della tua testimonianza di vita.

Grazie a Dio ti abbiamo vissuto.

Ti ricorderemo per sempre anima buona.

Bernalda saluterà il suo Pastore per la sua “ultima volta terrena” in Piazza San Bernardino, domani alle 16:00.

Addio Don“.

Inoltre è proclamato lutto cittadino oggi e domani per la scomparsa di Don Mariano Crucinio.