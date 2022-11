Bellissima attività in questa scuola di Matera: bambini e cani insieme per una mattinata di gioia! I dettagli

Bambini e cani, insieme per una mattinata di gioia e di lettura.

Come fa sapere l’Istituto Comprensivo Pascoli Matera:

“Oggi, in un clima di entusiasmo collettivo, nei giardini della scuola primaria Lucrezio si è svolta un’attività bellissima rivolta alle classi seconde, sezioni A, B, C, D: lettura a voce alta, con la tecnica “R.E.A.D.”, acronimo di “Reading Education Assistance Dogs” .

Leggere in compagnia di un cane è più divertente e rilassante, in particolar modo per i bambini con DSA o altri bisogni educativi speciali.

Di solito il bambino, mentre legge, ama accarezzare il cane: questo semplice gesto induce al rilassamento e, prima che se ne accorga, si dimentica quanto sia difficile concentrarsi sul libro.

Tutto è più semplice e funziona benissimo!

Dunque questa mattina Bolt e Megan, rispettivamente labrador e bullmastiff, con il loro istruttore cinofilo, il fantastico Daniele Alvaro, hanno lavorato su questo progetto: per i bambini è stato come avere vicino un “angelo a quattro zampe”.

Equilibrati e pazienti, i cani hanno trasmesso tranquillità a tutti bambini riuscendo a far superare le insicurezze che la lettura ad alta voce può generare quando hanno difficoltà a leggere ad alta voce.

In questa delicatissima e preziosa giornata, è stato l’istruttore Daniele a condurre l’attività di lettura assistita con i bambini e il cane, con dolcezza e discrezione.

Per i nostri alunni è stata un’esperienza dal forte impatto emotivo, anche grazie al libro scelto dalle insegnanti, che riprende il tema dell’affettività: Cipì, di Mario Lodi.

Bambini e insegnanti alla fine dell’attività hanno salutato Daniele, Bolt e Megan, con l’auspicio di continuare a proporre altre attività entusiasmanti”.

