Basket Giovanili Under 16: Athena club Montescaglioso pronta per il finale di stagione. In bocca al lupo

Giunto al termine il campionato under 16 provinciale di Taranto con l’uscita dei ragazzi allenati da Coach Fabrizio Matera alla fase Regionale, i giovani cestisti della città dell’Abbazia ora sono concentrati su un altro campionato quello della provincia di Matera.

Proprio per questo coach Matera stila un primo bilancio di stagione, in attesa del rush finale dove saranno protagonisti con i propri ragazzi: Virzi Vincenzo Pio, Antezza Cristian, Venezia Federico, Buonpastore Francesco, Palmitesta Matteo Pengfei ,Romano Nicola, Lacanfora Domenico,Scaramuzzo Danilo Emanuele,Volpe Piervito, Contuzzi Michele.

Concentrazione e duro lavoro per l’under 16:

“le nostre squadre under 16 e 13 ed i bambini del mini basket sono i nostri atleti del presente e del futuro per ripartire e provare ad arrivare un domani nuovamente ad un campionato over.

Questo è stato un anno per fare esperienza ci siamo misurati con squadre pugliesi di alto livello sia tecnico che fisico, i ragazzi così potranno solo crescere ed acquisire esperienza, abbiamo ragazzi con talento ma anche con grinta, voglia, carattere e entusiasmo.

Fondamentali saranno le prossime partite per cercare di raggiungere i nostri obiettivi play off ma anche e specialmente di cercare di giocare più partire possibili perché a quest’età i ragazzi più giocano più esperienza acquisiscono, proprio per questo abbiamo scelto di giocare in due campionati diversi con la stessa squadra under 16.

Siamo pronti e lavoriamo per questo.

Ci stiamo avvicinando al momento clou dalla stagione.

L’esperienza fatta dal gruppo nel campionato tarantino sarà utile per affrontare le partite nel girone materano anch’esso molto impegnativo che si sta svolgendo con partite di andata e ritorno.

I miglioramenti nel corso dell’annata sono stati evidenti e di questo sono veramente molto soddisfatto.

Tutto lo staff ha fatto il possibile per mettere in condizione la squadra di dare il massimo e sono sicuro che anche in quest’ultimo scorcio di stagione tutti daranno il massimo per onorare l’impegno.

Con la società e con gli allenatori Lino Santarcangelo e Pietro Stani stiamo lavorando in virtù di un percorso lungimirante fin dal mini basket ad oggi contiamo in totale 50 iscritti tra minibasket, U13 e U16 con la speranza che questo movimento possa crescere ancor più.

Del resto l’entusiasmo e la passione non ci manca”.a

