Basilicata: veicolo in fiamme su questa strada! Chiuso questo tratto

Avvisa l’ANAS:

“A causa di un veicolo in fiamme all’interno della galleria ‘Vetranico’, è provvisoriamente chiuso un tratto del raccordo autostradale 5 “Sicignano-Potenza” in corrispondenza del km 19,757, nel territorio comunale Vietri in provincia di Potenza.

Il traffico al momento viene deviato su viabilità locale segnalata in loco.

Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

