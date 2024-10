Basilicata, un anno fa spariva Antonio: di lui ancora nessuna traccia. Questa la richiesta

Purtroppo ancora nessuna traccia di Rocco Iacovino, l’uomo 82enne di cui si sono perse le tracce giovedì 19 ottobre 2023.

Una vicenda ancora aperta come ricorda il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino:

“Un anno fa il nostro concittadino Rocco Iacovino usciva di casa per andare alla ricerca di castagne in contrada Papa Nicola.

Da quel giorno la moglie, i figli, i nipoti, la sua famiglia e tutta una comunità, attendono invano il suo ritorno.

Da un anno non abbiamo la minima traccia di Rocco.

In Italia ci sono 63.620 persone scomparse e mai ritrovate.

Storie di dolore che non si esauriscono, perché non c’è consolazione senza un nuovo incontro, senza un luogo in cui piangere. Restano tracce di speranza che resistono allo sconforto.

Noi continuiamo a pensare a Rocco come se fossimo un’unica famiglia.

E alla sua famiglia oggi ci sentiamo vicini nel chiedere che Rocco non sia dimenticato, che questa vicenda possa avere ancora attenzione”.

Questi i dettagli del momento della sparizione del signor Rocco.