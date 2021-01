Basilicata: tremendo incidente tra una Opel e una Hyundai. Ecco cosa è successo

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza in data odierna dalle ore 21:40 circa sono intervenuti sulla SS 658 Potenza – Melfi al Km 8+300 per incidente stradale.

Coinvolti 2 veicoli in uno scontro frontale (una Opel Corsa ed una Hyundai X 35).

Per il conducente della Opel è stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori per poterlo estrarre dalle lamiere ed affidarlo al personale sanitario.

Anche il conducente dell’altra auto ha riportato varie ferite ed è stato comunque necessario il trasporto in Ospedale.

I Vigili del Fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi (sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità).

Intervenuti anche la Polizia Stradale e il 118.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)