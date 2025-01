Basilicata: “spopolamento, impoverimento, aumento della disoccupazione, crisi industriali, emergenza idrica, sanità al collasso. Invertire la rotta per evitare il declino”. I dettagli

Il capogruppo di Bd in Consiglio regionale, Piero Marrese, ha dichiarato:

“L’ inerzia del presidente Bardi rispetto ai gravi e drammatici problemi che dilaniano il tessuto civile, sociale ed economico della comunità lucana (spopolamento, impoverimento, aumento della disoccupazione, crisi industriali, emergenza idrica, sanità al collasso, ecc.) ed i famelici appetiti dell’ibrida maggioranza che lo sostiene nel cercare di accaparrare postazioni di potere e strapuntini di sottogoverno, continuano a caratterizzare l’andazzo di una gestione amorfa della Cosa Pubblica, che stancamente si trascina da quasi 6 anni.

Il Presidente Bardi – evidenzia il Consigliere regionale di Bd – continua ad essere distinto e distante dalle assillanti questioni che tormentano la vita quotidiana dei lucani raccontando, nelle interviste e nei messaggi augurali di buon 2025, una realtà virtuale ed artefatta, piena di propositi e promesse declinate al futuro (faremo, realizzeremo., ecc.), che stridono con il peggioramento delle condizioni materiali di vita e di lavoro delle persone in carne ed ossa.

La vaghezza e la genericità dei contenuti esposti rendono il suo atteggiamento più adatto a quello di un “turista per caso” che non di un Governatore, incaricato istituzionalmente di fornire risposte concrete ai bisogni ed alle aspettative della collettività ed a salvaguardare gli interessi generali e supremi della Basilicata anche nel confronto con il Governo nazionale, dove si è, sinora, sempre mostrato docile ed ubbidiente, come accaduto con l’autonomia differenziata ed il penalizzante dimensionamento scolastico. Anno nuovo, vita nuova!

È l’ora di cambiare rotta la ricreazione è finita e, con essa, la luna di miele con un elettorato, che non ha mai espresso un orientamento maggioritario di centrodestra e che lo ha confermato Presidente sia per l’impossibilità di ricorrere al voto disgiunto che per il determinante apporto fornito da soggetti politici, che a livello nazionale sono collocati all’opposizione del Governo Meloni.

Il Presidente Bardi si sintonizzi con le esigenze popolari, esca dal Palazzo e si confronti a viso aperto con i corpi intermedi della società lucana e con quanti non si rassegnano al destino cinico e baro di una regione in declino, che perde sempre più abitanti e che è in fondo a tutte le classifiche riguardanti il Pil, i redditi e la qualità della vita.

L’opposizione in Consiglio Regionale è pronta a fare la sua parte e ad offrire il suo propositivo contributo per arginare gli incresciosi fenomeni di crisi socio-economica e per risollevare le sorti di una terra rigogliosa e meravigliosa, che presenta potenzialità di sviluppo e di progresso in diversi settori strategici, a partire dall’agricoltura, turismo, cultura ed ambiente.

La redazione di un Piano Strategico Regionale partecipato, condiviso ed al passo con le priorità reali del popolo lucano potrebbe essere la base di partenza per avviare un percorso virtuoso di programmazione, capace di agevolare la crescita del territorio regionale, di non abbandonare al loro destino famiglie ed imprese, di aiutare concretamente quanti vivono situazioni di disagio e di sofferenza e di intercettare risorse finanziarie rivenienti da strumenti di pianificazione europei e nazionali, anche al fine di ridurre gli atavici gap infrastrutturali della Basilicata.

Nella Conferenza Stampa che terremo nei prossimi giorni illustreremo i contenuti programmatici attraverso cui intendiamo qualificare l’azione di un’opposizione incisiva e costruttiva, che prepara le condizioni per una credibile alternativa di governo ad un centrodestra inefficace e deludente”.