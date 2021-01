Basilicata, ripresa della scuola in presenza: convocata una riunione. I dettagli

Il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha convocato (tramite piattaforma Zoom) una riunione per il giorno 28 gennaio 2021, ore 15:00.

L’iniziativa segue alla richiesta avanzata dal Coordinatore regionale Unione degli studenti – Basilicata, Antonio Simonetti, e dal Presidente della Consulta provinciale degli Studenti, Antonio Prester,a per discutere sui seguenti temi:

problemi di connessione mancanza di device;

affollamento mezzi pubblici;

mancato rispetto del distanziamento sociale in classe;

mancati test antigienici rapidi a studenti;

edilizia scolastica.

L’incontro, a cui parteciperanno i componenti del Tavolo Tecnico istituito dal Garante con la sua equipe di esperti di natura socio-sanitaria-psico-pedagogica, vuole fornire un supporto a tutti i ragazzi per la ripresa dell’attività scolastica in presenza.

All’incontro sono stati invitati:

il Prefetto di Potenza;

l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità;

l’Assessore regionale alle Politiche della persona;

l’Assessore regionale alla Formazione;

i Sindaci di Potenza e Matera;

i Presidenti delle Province di Potenza e Matera.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)