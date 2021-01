Basilicata: oltre 6 milioni di euro per rafforzare le imprese! I dettagli

Un ulteriore finanziamento di 6,2 milioni di euro è stato deciso dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo, a favore dell’Avviso “Piccoli prestiti per il sostegno e il rafforzamento delle micro imprese lucane”, incrementando la dotazione finanziaria da 8,7 milioni di euro a poco più di 15 milioni di euro.

L’incremento finanziario consentirà di erogare contributi per ulteriori 230 pratiche che hanno richiesto l’accesso al prestito e che si aggiungono alle 336 già istruite con un risultato finale di 566 pratiche complessive.

Il soggetto gestore del Fondo è Sviluppo Basilicata che si occupa degli adempimenti contenuti nell’Avviso.

Per l’assessore Cupparo:

“l’alto numero di istanze presentate rispetto ad una disponibilità finanziaria che, voglio ricordare, inizialmente ammontava a soli 4,5 milioni di euro, è la testimonianza del particolare interesse mostrato da parte di operatori economici, imprese, professionisti, partite iva e conferma della validità dello strumento di emergenza individuato.

I settori che hanno partecipato sono molteplici.

Per numero maggiore di domande si va dalla produzione al commercio, alla ristorazione, bar e affittacamere, alla libera professione.

Il risultato raggiunto ci spinge a proseguire ogni sforzo in questa direzione continuando a immaginare azioni e politiche di sostegno alle imprese aggiuntive o integrative a quelle nazionali, sempre in attesa di conoscere le risorse esatte che ci verranno dal Recovery Plan.

Il lavoro costante del Presidente Bardi in conferenza Stato-Regioni e in interlocuzione con il Governo, sono certo ci permetterà di definire nuove misure di sostegno, raccogliendo indicazioni e proposte che proverranno dalle categorie.

Pertanto rinnovo la rassicurazione ai titolari delle imprese, come abbia già dimostrato con la gestione di questa e di altre misure: non siete soli, i nostri uffici, quelli di Sviluppo Basilicata sono disponibili per ogni richiesta”.

L’amministratrice unica di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, afferma:

“L’aumento della dotazione finanziaria sull’Avviso Piccoli Prestiti è un segnale importante di supporto alle nostre aziende, che va incontro all’esigenza di contenimento degli impatti negativi del particolare periodo storico sul PIL.

I complessivi 15 milioni di euro destinati alle imprese su questo Avviso, in un momento così difficile, stanno aiutando il tessuto economico lucano a resistere agli effetti devastanti inflitti dal Covid.

Al tempo stesso gli uffici di Sviluppo Basilicata hanno lavorato alacremente, di concerto con il Dipartimento Regionale alle Attività Produttive, perché vi fosse la più ampia diffusione dell’Avviso, confermata dalla iniziale grande partecipazione (ben 716 istanze protocollate) e, a seguire, lo snellimento procedurale e l’adozione della modalità di lavoro agile che hanno ridotto i tempi di lavorazione di ciascuna istanza.

Prossimamente, e per tutte le altre misure che il Governo intenderà adottare, noi saremo pronti a svolgere la nostra parte”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)