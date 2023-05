Basilicata: nuove luci led per queste gallerie! I dettagli

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo, sono in corso gli interventi di manutenzione agli impianti tecnologici delle gallerie, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lauria Nord e Lauria Sud, in provincia di Potenza.

Così annuncia Anas che spiega agli automobilisti:

“Le attività, hanno interessato le gallerie ‘Serra Rotonda’, ‘Sardina I’, ‘Sardina II’ e ‘Costa del Monte’, riguardo, in particolare, all‘adeguamento degli impianti d’illuminazione con tecnologia a led, questi ultimi – oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di sostenibilità ambientale ed alla massima efficienza in funzione – garantiscono un notevole risparmio economico in termini di costi di gestione, anche grazie al sistema di regolazione del flusso luminoso installato e garantiscono un miglior confort agli utenti sia in ingresso che in uscita dalle gallerie.

Oltre questo intervento, sono stati previste ulteriori attività che riguardano principalmente il revamping delle tecnologie atte a garantire la sicurezza all’interno delle gallerie, quali telecamere, sistemi di rilevazione incendi, colonnine sos e altro, con particolare riguardo alla galleria Serra Rotonda che ha una lunghezza pari a 3,8km.

Ad oggi sono stati completati i lavori relativi alla sostituzione dei corpi illuminanti senza che ciò abbia causato soggezione al traffico.

Nel dettaglio, per proseguire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, nel tratto indicato, è in vigore un’ordinanza di limitazione delle carreggiate la quale prevede la rimozione della segnaletica durante i fine settimana, senso, ed il limite di velocità di 60 km/h”.

Ecco alcune foto delle gallerie interessate dai lavori di efficientamento energetico.

