Basilicata, nominati altri due dirigenti regionali: ecco chi sono e le posizioni assegnate

Durante la riunione della Giunta regionale che si è tenuta questa mattina, è stato deliberato il conferimento dei nuovi incarichi ai dirigenti regionali a tempo indeterminato.

Le posizioni assegnate sono due.

A Donato Del Corso, già direttore generale della Stazione unica appaltante, è stato conferito l’incarico dirigenziale per l’Ufficio Provveditorato e patrimonio.

A Emilia Piemontese, già direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, è stato conferito l’incarico dirigenziale per l’Ufficio per l’Amministrazione digitale.