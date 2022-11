Basilicata, Ministra Casellati e Bardi: “Ringraziamo le Forze armate per il loro esempio quotidiano di incondizionato amore per la Patria”. Ecco le foto

“Quest’anno celebriamo la giornata dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate in una inedita e difficile congiuntura internazionale con l’invasione russa dell’Ucraina e lo scenario di guerra che ha investito il cuore dell’Europa portando morte e distruzione e condizionando la ripresa economica e produttiva delle comunità già duramente provate da due anni di pandemia.

In questo quadro assume un significato particolare il richiamo ai valori dell’unità nazionale che sono alla base della nostra Repubblica, della fiera e chiara collocazione atlantista dell’Italia e del ruolo insostituibile che hanno svolto e che continuano a svolgere le Forze Armate, gli uomini e le donne del nostro Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza che sono quotidianamente impegnati con dedizione e professionalità a tutelare la sicurezza dei cittadini e ad affermare la cultura della legalità nel nostro Paese, così come nelle tante missioni svolte all’estero per aiutare le popolazioni colpite da guerre ed altri eventi avversi.

Offrendo a tutti noi un esempio quotidiano di incondizionato amore per la Patria.

A loro va ancora una volta il nostro sincero ringraziamento, nella speranza che l’azione dei Governi occidentali, a partire dal nuovo Governo italiano guidato da Giorgia Meloni, con la significativa presenza del Ministro per le Riforme Elisabetta Casellati che ringrazio per la sua presenza a questa manifestazione, possa indicare la strada per assicurare ai nostri giovani un futuro di pace e di prosperità”.

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che è intervenuto oggi a Potenza alla cerimonia per la giornata dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate.

Ecco le foto della cerimonia.

