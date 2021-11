Basilicata: incendio in garage! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, la scorsa notte alle ore 3.50 circa, sono intervenuti in Largo Oberdan a Rionero in Vulture per incendio garage.

All’interno del garage due autovetture ed una moto, Volkswagen jetta, Fiat Punto ed una Vespa letteralmente avvolti dalle fiamme.

L’intervento ha richiesto anche la presenza del carro aria ed una autobotte provenienti dalla sede centrale di Potenza, l’opera dei VV.F. è servita soprattutto a contenere le fiamme impedendo la propagazione dell’incendio agli edifici attigui, a scopo precauzionale sono state evacuate due abitazioni.

Gli inquilini spaventati ma tutti in buone condizioni di salute.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuori strada, una autobotte ed un furgone per un totale di otto unità.

Sul posto anche i Carabinieri.

Queste alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)