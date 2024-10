Basilicata, forestazione: queste le ultime notizie su coperture e stipendi

Nella giornata di oggi si è tenuto l’incontro tra l’Assessore alle politiche agricole e della forestazione Carmine Cicala, l’Avvocato Musacchio Presidente del Consorzio Unico di Basilicata e le organizzazioni sindacali di Flai Fai e UILA per discutere del futuro delle circa 2500 lavoratrici e dei lavoratori della forestazione.

Come Fai Cisl “diamo un giudizio cautamente positivo all’incontro di oggi bisogna sciogliere al più presto il nodo delle giornate aggiuntive per il 2024 passando da 131 giornate a 136.

Sugli altri temi discussi oggi per i circa 2500 giudichiamo positive le risposte dell’assessore Cicala su alcune priorità sollecitate dalla Fai insieme alle altre organizzazioni sindacali.

Bene le coperture e la certezza degli stipendi per ottobre e l’impegno a garantire entro la normale scadenza le altre mensilità per le maestranze.

Importante è la ripartenza nel mese di novembre 2024 dell’Osservatorio Regionale per affrontare le questione tecniche e soprattutto per iniziare ad affrontare il tema del ricambio generazionale per una platea di lavoratori che ha una età media di circa 55 anni.

Per la Fai Cisl Basilicata è necessario così come condiviso nelle incontro di oggi che entro otto giorni l’Assessore Cicala sciolga la riserva delle giornate aggiuntive elemento fondamentale per dare una risposta importante alle lavoratrici e ai lavoratori del settore forestale non solo in termini economici ma anche di prospettiva sociale in modo da rafforzare il comparto e renderlo sempre più efficace e produttivo oltre che a dare un contributo sociale alla Basilicata che da anni subisce un forte spopolamento delle aree interne”.