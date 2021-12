Basilicata dal cuore grande: nonostante il difficile momento storico i donatori di sangue continuano a crescere! Complimenti

Un altro anno da record per Fidas Basilicata che, nonostante la pandemia, continua a crescere nella raccolta di sangue ed emoderivati.

Ecco cosa fa sapere in proposito:

“Numerose sezioni sono in crescita, altre confermano i risultati degli anni precedenti, ma in un momento storico così difficoltoso, il volontariato del dono del sangue non si è mai fermato.

Con oltre 360 giornate di donazione organizzate nei Punti di Raccolta dalle 34 sezioni locali, inclusi i gruppi Fidas, c’è stato un notevole incremento anche della raccolta di plasma.

Molte iniziative di promozione sono state rinviate, ma alcune si sono svolte e all’inizio di Dicembre anche il nuovo Presidente Nazionale di Fidas, Giovanni Musso, accompagnato dai consiglieri, Rosita Orlandi e Pierfrancesco Cogliandro, ha voluto incontrare i dirigenti di Fidas Basilicata e delle sezioni locali.

Fidas Basilicata è in attività da oltre quaranta anni e sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel sistema sangue della Regione”.

Ha dichiarato con orgoglio il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano:

“Chiudiamo l’anno 2021 con un incremento positivo rispetto allo scorso anno, dove eravamo già in crescita nonostante le tante difficoltà che siamo stati costretti ad affrontare a causa della pandemia.

Abbiamo superato le 7600 unità con un incremento del 4% rispetto al valore registrato nel 2020.

Il dono cresce in quantità, ma soprattutto in qualità e in questi due anni abbiamo ulteriormente innalzato gli standard di sicurezza adeguandoli alla normativa di contenimento della diffusione del Covid-19.

È un risultato ottenuto grazie:

all’instancabile lavoro di tutti i dirigenti sezionali,

alla grande generosità dei donatori,

all’impegno dei volontari e al nostro personale sanitario,

ai collaboratori dell’autoemoteca.

Quest’anno la famiglia Fidas è cresciuta con l’aggiunta dei donatori delle comunità dei San Martino d’Agri e San Giorgio Lucano (MT) e la costituzione del nuovo direttivo della sezione di Matera con il nuovo presidente, Vito Patrissi, che ha ridato un notevole impulso alla raccolta nella comunità materana.

Per il prossimo anno, che speriamo sia più sereno per tutti, lasciandoci dietro questa pandemia che ci assilla ormai da diverso tempo, abbiamo in programma importanti eventi e azioni sul territorio lucano di portata nazionale, ma per adesso non possiamo ancora svelare i dettagli.

Auguro a tutti i dirigenti, volontari e soprattutto ai donatori un sereno anno nuovo”.

